Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 АЗ прийматиме Рому.

Матч відбудеться в четвер, 23 січня, на АЗ Стадіон в Алкмарі. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як потенційний успіх АЗ оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.16.

Коефіцієнтом 1.89 оцінена ймовірність перемоги Роми в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо поставити на варіант із взяттям воріт у виконанні Артема Довбика, представлений показником 2.00.