Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Манчестер Юнайтед прийматиме Рейнджерс.

Матч відбудеться в четвер, 23 січня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 7.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Юнайтед і тотал більше 2,5", представлений показником 2.03.

Коефіцієнтом 4.15 оцінена ймовірність перемоги Манчестер Юнайтед із різницею в два гола.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.59.