Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Манчестер Юнайтед — Рейнджерс, Getty Images
22 січня 2025, 13:46
У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Манчестер Юнайтед прийматиме Рейнджерс.
Матч відбудеться в четвер, 23 січня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 7.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Юнайтед і тотал більше 2,5", представлений показником 2.03.
Коефіцієнтом 4.15 оцінена ймовірність перемоги Манчестер Юнайтед із різницею в два гола.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.59.