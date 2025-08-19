Бразилия

Анчелотті вирішив дати гравцю Реала відпочинок під час міжнародної паузи.

Головний тренер "пентакампеоне" Карло Анчелотті ухвалив рішення не викликати Вінісіуса Жуніора до складу збірної Бразилії на вересневі матчі проти Чилі та Болівії.

За інформацією ge.globo, форвард пропустить перший поєдинок через перебір жовтих карток, тож тренер вирішив дати йому повний відпочинок під час міжнародної паузи.

Водночас Анчелотті викличе інших гравців Реала – Едерсона Мілітао та Родріго.

Збірна Бразилії зіграє з Чилі 5 вересня, а проти Болівії вийде на поле 10 вересня.

Раніше стало відомо, що переговори Реала з Вінісіусом щодо нового контракту зайшли у глухий кут.