Бразилець поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Вереса (2:0), у якому він забив свій дебютний гол на професійному рівні.

"Звичайно, в першу чергу, дуже радий відзначитися, зробити свій вагомий внесок у цю перемогу. Містер, як завжди, дав базові настанови, підказки щодо того, чим я можу відзначитися на полі. Ми були готові фізично та ментально, і я радий, що ми зуміли довести справу до кінця.

Дуже багато голів у такому стилі забив нинішній спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна? Я вважаю, що кар’єра Дарійо – це неймовірний рівень. Те, що він зумів досягнути протягом свого життя, вражає. Звичайно, я зі свого боку також намагаюся якось переймати його досвід. Він надихає нас як спортивний директор зараз, так і в ролі, звичайно, колишнього гравця. Він дуже важливий для нас, і мені приємно, що порівняли моє сьогоднішнє взяття воріт з його легендарними голами.

Було складно після поразки у єврокубках, але футбол так влаштований, що ви не можете завжди залишати поле з перемогою. Це було прикро, але я вважаю, що ми провели тоді достойний матч, і для нас було важливо залишити його позаду з точки зору підготовки, з точки зору росту нашої ментальності, підготуватися до нових викликів, конкретно до сьогоднішнього матчу. Продовжуємо рухатися до наступних ігор. Я радий, що ми сьогодні зуміли ментально перевернути все на нашу користь", — сказав Тобіас в ефірі УПЛ ТБ.

