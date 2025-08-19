Іспанія

Бразильський вінгер очікував суттєвішого підвищення зарплати.

Переговори між Реалом та Вінісіусом Жуніором щодо продовження контракту опинилися у підвішеному стані. За даними ESPN Brazil, сторона гравця вважає, що запропоновані клубом фінансові умови не відповідають очікуванням.

Чинна угода вінгера діє до літа 2027 року. Наразі його річний дохід із бонусами становить близько 17 мільйонів євро. Представники футболіста розраховували на підвищення до 20 мільйонів із можливістю заробляти близько 30 мільйонів завдяки преміям, але запропоновані Реалом умови цього не передбачають.

Агенти Вінісіуса вважають, що підвищення недостатнє, щоб продовжити контракт ще на три сезони. Наразі їхня стратегія полягає у тому, щоб почекати до завершення кампанії-2025/26 та оцінити роль гравця у планах Хабі Алонсо.

За Реал Мадрид Вінісіус провів 322 поєдинки, забив 106 голів і віддав 83 результативні передачі.