Німеччина

У складі німецького клубу виступає український форвард Артем Степанов.

Нюрнберг незабаром підпише новий контракт зі своїм головним тренером Мірославом Клозе. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, сторони досягли принципової угоди про новий контракт, який буде розрахований до літа 2028 року. Нинішня угода розрахована до літа 2026 року.

Також зазначається, що деталі нової угоди можуть доопрацьовуватись і оголошення про нову угоду має бути зроблено до кінця року.

Наразі Нюрнберг, у складі якого виступає український форвард Баєра Артем Степанов, посідає 11 місце у другій Бундеслізі.