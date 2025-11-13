Італійський клуб планує посилити атакувальну лінію під час зимового трансферного вікна.
Гасперіні, getty images
13 листопада 2025, 21:53
Римська Рома працює над підсиленням свого складу напередодні зимового трансферного вікна.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, клуб веде паралельні переговори щодо підписання нового вінгера та нападника.
За інформацією джерела, керівництво римлян прагне зміцнити атакувальні позиції, щоб зберегти стабільні результати у другій частині сезону.
Після 11 турів Серії А команда посідає друге місце в турнірній таблиці та має намір поборотися за чемпіонський титул.
Раніше повідомлялось, що Зіркзе — пріоритетний варіант Роми для зимового трансферу.