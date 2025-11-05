Інше

Бразильська зірка може залишитися в рідному клубі й підготуватися до ЧС-2026.

Президент Сантоса Марсело Тейшейра не виключив варіант із тим, що нападник Неймар підпише новий контракт із клубом. Чинна угода 33-річного бразильця завершується у грудні цього року, однак сторони продовжують перемовини.

Неймар повернувся до Сантоса в січні як вільний агент після непростого періоду в Аль-Хіляль та тривалої реабілітації після травми хрестоподібних зв'язок. Форвард прагне повернути оптимальні кондиції, щоб зіграти на своєму четвертому чемпіонаті світу в 2026 році.

"Ціль Неймара — чемпіонат світу 2026. Якщо ми знайдемо спільне рішення, його продовження буде підтверджено. Це за умови, що Сантос і Неймар, які мають сильне та позитивне взаєморозуміння й довіру, дійдуть єдиного висновку. Я вірю, що ми вирішимо це питання у правильний момент.

Сантос і Неймар оцінюють ситуацію періодично. Ми оцінювали її, коли він прийшов, і нинішня оцінка вже інша. Фінансовий аспект буде розглянуто обома сторонами до кінця року. Він не переймається грошима. А Сантос має свою межу", — цитує слова Марсело Тейшейри видання ESPN.

Неймар, найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії (79 голів), не грав за національну команду з жовтня 2023 року через травму. Він не потрапив до останньої заявки Карло Анчелотті та поступово відновлює форму після рецидивів м’язових ушкоджень. У суботу форвард повернувся на поле після 48-денної паузи та взяв участь у голі Сантоса в матчі проти Форталези (1:1).