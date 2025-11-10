Іспанія

Польський форвард забив три голи проти Сельти і наближається до топ-10 кращих бомбардирів клубу.

У недільному матчі проти Сельти польський нападник оформив хет-трик, а каталонці здобули впевнену перемогу з рахунком 4:2. Ці три голи стали особливими для Левандовського – він зробив це у віці 37 років та 80 днів, і в XXI столітті лише двом гравцям було більше років на момент трьох забитих м’ячів у матчі: Хорхе Моліна (39 років та 241 день) і Хоакін Санчес (38 років та 140 днів).

3 — Oldest players to score a hat-trick in a @LaLigaEn match in the 21st century.



39 years and 241 days — Jorge Molina v Mallorca in 2021

38 years and 140 days — Joaquín Sánchez v Athletic in 2019

37 years and 80 days — ROBERT LEWANDOWSKI v Celta de Vigo today



Wine. pic.twitter.com/58D4rrXYsA — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2025

Тепер на рахунку Роберта 108 забитих м’ячів у складі Барселони, що дозволило йому зрівнятися з Луїсом Енріке, який досягав цього показника за 300 матчів. Левандовський зробив це лише за 159 поєдинків.

Завдяки цьому успіху Левандовські уже випередив таких зірок минулого, як Неймар (105 голів), Роналдіньо, Педрі та Хосе Марі Бакеро. До потрапляння у топ-10 бомбардирів клубу йому залишилося забити лише 12 м’ячів, щоб зрівнятися з Хосепом Есколою, який наразі займає останнє місце в історичному рейтингу.