Інше

Головний тренер збірної Бразилії вважає, що 33-річний гравець має переміститися ближче до воріт, щоб повернути свою найкращу форму.

Карло Анчелотті дав чітку пораду легенді Селесао Неймару, якого він вчетверте поспіль не включив до складу команди на майбутні міжнародні товариські матчі. На думку італійського фахівця, щоб повернутися на свій найкращий рівень, Неймар має змінити звичну позицію на полі.

Анчелотті пояснив своє рішення тим, що сучасний футбол вимагає не лише таланту, а й високої фізичної підготовки та інтенсивності , особливо від флангових гравців.

"Я думаю, йому потрібно грати більше в центрі, а не як вінгер, тому що вінгери в сьогоднішньому футболі — це гравці, які також повинні допомагати в обороні. Коли ти граєш трохи більш центрально, оборонна робота набагато менша", — заявив Анчелотті в інтерв'ю виданню PLACAR.

Тренер припустив, що ідеальною роллю для Неймара може стати фальшива девʼятка , оскільки це дозволить такому талановитому гравцю бути ближче до воріт і мати більше можливостей для забивання голів.

Неймар не грав за збірну Бразилії з жовтня 2023 року після важкої травми коліна. Він відновився, повернувшись у свій рідний клуб Сантос та зараз зосереджений на тому, щоб набрати оптимальну форму для участі на Чемпіонаті світу 2026.