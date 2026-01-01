Ізраїльтянин переїздить до Англії.
Даніель Перец, Getty images
01 січня 2026, 16:54
Воротар мюнхенської Баварії Даніель Перец стане гравцем Саутгемптона. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, клуби домовилися про перехід 25-річного воротаря на права оренди. Англійці матимуть опцію подальшого викупу гравця.
У липні цього року ізраїльтянин приєднався до Гамбурга на правах оренди, але у складі «чорно-біло-синіх» провів лише два матчі – у Кубку Німеччини. Ця оренда буде достроково перервана.