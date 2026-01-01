Інше

Після трьох поразок на груповому етапі уряд країни усунув тренерський штаб і відсторонив провідних гравців команди.

Збірна Габону з футболу тимчасово припинила свою діяльність після катастрофічного виступу на Кубку африканських націй. Як повідомляє Reuters, міністр спорту країни оголосив про розпуск тренерського штабу на чолі з Тьєррі Муюмою та відсторонення ключових футболістів команди.

Рішення було ухвалене після трьох поразок поспіль на груповому етапі турніру, що призвело до останнього місця в квартеті. Окрім тренерського штабу, санкції торкнулися й лідерів збірної — П’єра-Емеріка Обамеянга та Бруно Екуеле Манги, яких офіційно виключили зі складу національної команди.

Міністр спорту Габону Сімпліс-Дезіре Мамбула заявив, що результати виступу збірної є неприйнятними, а подальше функціонування команди в нинішньому форматі неможливе. За його словами, рішення про призупинення діяльності збірної ухвалене до окремого розпорядження.

Обамеянг, який через травму не брав участі в останньому матчі, у соцмережах відреагував на звинувачення, заявивши, що проблеми команди мають значно глибший характер, ніж персональна відповідальність окремих гравців.

Нагадаємо, Габон поступився Камеруну (0:1), Мозамбіку (2:3) та Кот-д’Івуару (2:3), завершивши груповий етап без жодного очка.