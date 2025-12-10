Ліга чемпіонів

Гол господарей скасували у доданий час.

Юніон Сент-Жилуаз з Марселем влаштували гольову феєрію, з якої переможцями вийшли підопічні Роберто Де Дзербі (2:3).

​Команди протягом матчу забили на двох п'ять м'ячів, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок на користь провансальців. ​Юніон мав кілька шансів здійснити камбек, але VAR двічі скасовував голи бельгійців у заключному відрізку зустрічі на 78-й та 90+1 хвилинах.

Юніон Сент-Жилуаз — Марсель 2:3

Голи: Халаїлі, 5, 71 - Пайшан, 15, Грінвуд, 41, 58

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер, Берджесс, Лейсен — Халаїлі, Зорган, Ван Де Перре (Расмуссен, 82), Н'янг (Сайкс, 90) — Схоофс (Буфаль, 63) — Флоруч (Девід, 63), Родрігес

Марсель: Рульї — Веа (Балерді, 46), Мурільйо, Агерд, Палмьєрі — Вермерен, Гейб'єрг, О'Райлі (Надір, 69) — Грінвуд (Кондогбія, 88), Обамеянг (Ваз, 88), Пайшан

Попередження: Берджесс, Зорган, Н'янг, Девід — Веа