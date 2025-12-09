Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку Ліги чемпіонів, який відбудеться 9 грудня та розпочнеться о 22:00.
Інтер — Ліверпуль, Getty Images
09 грудня 2025, 08:50
У матчі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів міланський Інтер та Ліверпуль зійдуться у Мілані в дуелі, що вже зараз відчувається не просто черговим єврокубковим поєдинком, а подією, здатною змінити вектор сезону для обох клубів. На фоні стабільності та потужного ритму міланців гості прибувають на Джузеппе Меацца у пошуках відповіді та хоча б мінімального контролю над ситуацією, яка вибухає зсередини.
ІНТЕР — ЛІВЕРПУЛЬ
ВІВТОРОК, 9 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Підопічні Крістіана Ківу підходять до матчу в чудовому тонусі й з чіткою футбольною ідентичністю, яку команда несла ще з минулого сезону. Інтер демонструє стабільність, структуру й високий темп у всіх зонах поля, а їхній виступ у Лізі чемпіонів підтверджує статус одного з найорганізованіших колективів Європи. Попри прикру першу поразку від Атлетіко у попередньому турі, міланці зберігають місце у першій четвірці загальної таблиці та впевнено продовжують свій єврокубковий шлях. На власному полі Інтер узагалі виглядає безкомпромісно: 18 матчів у ЛЧ без поразок (15 перемог, 3 нічиї) — найкраща активна серія в турнірі.
Після осічки в Мадриді команда, здається, лише додала. Перемога 4:0 над амбітним Комо у Серії А довела, що міланці не просто перемагають — вони здатні домінувати. Лаутаро Мартінес у феноменальній формі: аргентинець відзначається у кожному домашньому матчі ЛЧ цього року й цілком готовий продовжити серію. Баланс, інтенсивність, швидкі переходи та чітка вертикальна гра — це головні переваги Інтера, які Ліверпулю буде дуже складно нейтралізувати.
Для Ліверпуля нинішній євросезон — і не тільки "євро" — нагадує американські гірки. Від блискучої перемоги над Реалом до розгромної домашньої поразки від ПСВ 1:4 — команда Арне Слота переживає критичний період у всіх сенсах. Нестабільність результатів підкріпилася внутрішнім скандалом: після нічиєї 3:3 на Елланд Роуд Мохамед Салах публічно поставив під сумнів відносини зі штабом, заявивши, що клуб "підставив" його. Єгиптянина не включено до заявки на матч у Мілані — удар по колективу, який уже й так балансує на межі емоційного зриву.
Форма мерсісайдців далека від оптимальної: лише одна перемога в шести матчах у всіх турнірах, втрачена двогольова перевага проти Лідса, проблеми в обороні та відсутність командної цілісності. Ліверпуль створює моменти, але не реалізує їх: лише два голи з 44 ударів у двох останніх матчах ЛЧ — показник, який виразно демонструє кризу впевненості. У такому стані вирушати на Джузеппе Меацца проти стабільного та розігрітого суперника — завдання максимального рівня складності.
За версією betking, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ІНТЕР : Зоммер — Аканджі, Біссек, Бастоні — Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Ді Марко — Лаутаро, Тюрам
Не зіграють: Дарміан (м’язи), Думфріс (гомілкостоп), Ді Дженнаро (кістка зап’ястка)
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон Беккер — Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Собослаї, Вірц, Гакпо — Екітіке
Не зіграють: Фрімпонг (задня поверхня стегна), Салах (дисципліна)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0
Довідка про компанію
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ