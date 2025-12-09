ВІВТОРОК, 9 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Підопічні Крістіана Ківу підходять до матчу в чудовому тонусі й з чіткою футбольною ідентичністю, яку команда несла ще з минулого сезону. Інтер демонструє стабільність, структуру й високий темп у всіх зонах поля, а їхній виступ у Лізі чемпіонів підтверджує статус одного з найорганізованіших колективів Європи. Попри прикру першу поразку від Атлетіко у попередньому турі, міланці зберігають місце у першій четвірці загальної таблиці та впевнено продовжують свій єврокубковий шлях. На власному полі Інтер узагалі виглядає безкомпромісно: 18 матчів у ЛЧ без поразок (15 перемог, 3 нічиї) — найкраща активна серія в турнірі.

Після осічки в Мадриді команда, здається, лише додала. Перемога 4:0 над амбітним Комо у Серії А довела, що міланці не просто перемагають — вони здатні домінувати. Лаутаро Мартінес у феноменальній формі: аргентинець відзначається у кожному домашньому матчі ЛЧ цього року й цілком готовий продовжити серію. Баланс, інтенсивність, швидкі переходи та чітка вертикальна гра — це головні переваги Інтера, які Ліверпулю буде дуже складно нейтралізувати.

Для Ліверпуля нинішній євросезон — і не тільки "євро" — нагадує американські гірки. Від блискучої перемоги над Реалом до розгромної домашньої поразки від ПСВ 1:4 — команда Арне Слота переживає критичний період у всіх сенсах. Нестабільність результатів підкріпилася внутрішнім скандалом: після нічиєї 3:3 на Елланд Роуд Мохамед Салах публічно поставив під сумнів відносини зі штабом, заявивши, що клуб "підставив" його. Єгиптянина не включено до заявки на матч у Мілані — удар по колективу, який уже й так балансує на межі емоційного зриву.

Форма мерсісайдців далека від оптимальної: лише одна перемога в шести матчах у всіх турнірах, втрачена двогольова перевага проти Лідса, проблеми в обороні та відсутність командної цілісності. Ліверпуль створює моменти, але не реалізує їх: лише два голи з 44 ударів у двох останніх матчах ЛЧ — показник, який виразно демонструє кризу впевненості. У такому стані вирушати на Джузеппе Меацца проти стабільного та розігрітого суперника — завдання максимального рівня складності.