Ліга чемпіонів

Наставник вершкових прокоментував можливість замінити Арне Слота на тлі гучного скандалу з Мохамедом Салахом.

Хабі Алонсо, нинішній наставник мадридського Реала, опинився в центрі трансферних чуток.

У той час як його позиції в Мадриді похитнулися після несподіваної домашньої поразки від Сельти (0:2) та майбутньої битви з Манчестер Сіті, в його колишньому клубі Ліверпулі розгортається справжня драма.

Арне Слот, який привів мерсисайдців до титулу минулого сезону, зараз переживає найтяжчий період своєї кар'єри. Ліверпуль виграв лише 4 з останніх 15 матчів, але головною проблемою став відкритий конфлікт із лідером команди. Мохамед Салах публічно заявив, що його стосунки з тренером зруйновані.

На прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів Алонсо запитали про ситуацію в Ліверпулі та можливість повернення на Енфілд.

"Це рішення, які приймаються в Ліверпулі. Очевидно, ми не знаємо багатьох деталей того, що там відбувається, тому я не можу це оцінювати", — дипломатично відповів баск щодо конфлікту Салаха і Слота.

Однак, коментуючи своє майбутнє та інтерес з боку англійських клубів, Алонсо наголосив на поточній відданості Мадриду:

"Звісно, варіант з моїм колишнім клубом, може розглядатися. Але зараз я хочу бути тут, а в майбутньому — ніколи не знаєш, що може статися. Мій фокус зараз — на полі, на грі проти Сіті".

Ситуація залишається напруженою: якщо Реал програє Манчестер Сіті, Алонсо може бути звільнений, що зробить його головним кандидатом на заміну Арне Слоту, чий авторитет у роздягальні червоних стрімко тане.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Реал Мадрид — Манчестер Сіті розпочнеться 10 грудня о 22:00.