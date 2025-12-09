Ліга чемпіонів

Челсі без свого нападника перед матчем Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підтвердив, що нападник Ліам Делап вибув на невизначений термін після пошкодження плеча в матчі АПЛ проти Борнмута (0:0). Наставник визнав, що втрата ключового гравця ускладнює підготовку до зустрічі Ліги чемпіонів проти Аталанти, але підкреслив, що у команди є кілька альтернатив на позиції дев’ятки.

"На початку сезону Ліам вже пропустив два місяці через травму підколінного сухожилля. Жоау, Педру Нету та Тайрік Джордж вже виходили на цій позиції, і ми намагаємося знайти рішення, розуміючи, що Ліам важливий і йому потрібні матчі. На жаль, він знову поза грою", — пояснив Мареска.

Молодий нападник Марк Гіуї, який замінив Делапа у матчі з Борнмутом, також розглядається як кандидат на центр атаки:



"Він зробив усе, що ми від нього очікуємо, і може допомогти нам у наступних іграх", — додав італієць.

Крім того, Мареска повідомив, що півзахисник Коул Палмер не зіграє у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти:



"Це частина нашого робочого процесу. Він не може грати два матчі за три дні, тож ми заздалегідь вирішили його убезпечити", — пояснив тренер.

Мареска також звернув увагу на щільний графік команди:

"Ми грали два дні тому і ще два дні до цього, майже немає часу на відновлення. Нам доводиться адаптуватися".

Після п'яти турів Ліги Чемпіонів Челсі має 10 залікових балів та йде на сьомому місці, яке гарантує право грати в 1/8 фіналу.

Читайте анонс і прогноз на матч Аталанта — Челсі, який відбудеться у вівторок, 9 грудня о 22:00.