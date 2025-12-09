Ліга чемпіонів

Команда Венсана Компані пропустила першою, проте швидко змогла перевернути ситуацію на табло на свою користь.

Баварія пропустила першою, але впевнено перевернула гру та здолала Спортінг Лісабон із рахунком 3:1 у матчі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Команда Венсана Компані повернулася на переможний шлях після поразки від Арсеналу.

Португальці відкрили рахунок на 54-й хвилині — Кімміх невдало зрізав м’яч у власні ворота, але мюнхенці швидко оговталися: Гнабрі вирівняв становище ударом головою, а вже за чотири хвилини 19-річний Леннарт Карл вивів господарів уперед, оформивши черговий гол у ЛЧ.

На 77-й хвилині Та добив опонента після прострілу Гнабрі й закріпив перемогу. Баварія впевнено контролювала гру, створила більше моментів і логічно взяла три очки.

Баварія - Спортінг Лісабон 3:1

Голи: Гнабрі, 65, Карл, 69, Та, 77 - Кімміх (аг), 54

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич (Девіс, 88) — Кімміх, Павлович (Іто, 88) — Олісе, Карл (Геррейру, 77), Гнабрі (Горецка, 88) — Кейн (Джексон, 90)

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Діоманде, Куарежма (Ваяннідіс, 80), Рейс — Юльманн, Сімойнш (Моріта, 90) — Катаму (Йоаннідіс, 80), Араухо, Сантос (Мангаш, 66) — Суарес

Попередження: Кімміх, Лаймер — Юльманн