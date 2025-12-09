Ліга чемпіонів

Завершився перший матч 6 туру ЛЧ.

Кайрат удома мінімально поступився Олімпіакосу (0:1).

Долю поєдинку вирішив один-єдиний м’яч. На 73-й хвилині гості перехопили м’яч у центрі поля, і після красивої комбінації він опинився у Мартінша.Португалець з гострого кута завдав невідпорного удару по воротах суперника. Наприкінці основного часу греки могли подвоїти перевагу, але Ель-Каабі не влучив у порожні ворота.

У підсумку Олімпіакос здобуває перемогу та зберігає шанси на плей-оф, посідаючи 26-ту сходинку турнірної таблиці. Кайрат же залишається на дні — на 35-му місці.

Кайрат — Олімпіакос 0:1

Гол: Мартінш, 73

Кайрат: Анарбеков — Тапалов (Тюкбаєв, 62), Широбоков, Сорокін, Мата — Глазер, Байбек (Касабулат, 82) — Мринський, Рікардіньйо (Жоржинью, 46), Зарія (Громико, 46) — Едмілсон

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Б'янкон, Пірола, Ортега — Ессе (Гарсія, 84), Музакітіс — Поденсе (Таремі, 62), Шикінью (Стрефецца, 62), Мартінш — Ель-Каабі

Попередження: Тюкбаєв — Ессе, Б'янкон