Команді Ганса-Дітера Фліка вдалось перевернути гру в другому таймі.
Барселона — Айнтрахт Ф, Getty Images
10 грудня 2025, 00:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Айнтрахт Ф 2:1
Голи: Кунде, 50, 53 — Кнауфф, 21
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде (А. Крістенсен, 89) — Е. Гарсія, Фермін (Рашфорд, 46), Педрі — Ямал (Бардагжі, 88), Левандовські (Торрес, 66), Рафінья (де Йонг, 66).
Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Теате, Браун — Доан (Нганкам, 89), Ларссон (Дауд, 68), Шаїбі (Узун, 77), Скірі, Гетце (Баоя, 77) — Кнауфф (Ваї, 68).
Попередження: Ямал, Мартін — Кнауфф