Ліга чемпіонів

Шевальє та Дембеле поза грою — українець готовий зіграти у вирішальному турі Ліги чемпіонів.

Парі Сен-Жермен оприлюднив заявку на поєдинок шостого туру Ліги чемпіонів проти Атлетіка Більбао, який відбудеться у середу, 10 грудня, о 22:00 за київським часом.

У склад парижан повернувся український центральний захисник Ілля Забарний, який пропустив матч із Ренном через хворобу. 23-річний оборонець повністю відновився й готовий допомогти команді у важливому єврокубковому поєдинку. Цього сезону він уже провів 16 матчів у всіх турнірах, забив один гол і отримав три жовті картки.

Водночас ПСЖ не зможе розраховувати на основного воротаря Люка Шевальє, який усе ще не відновився після травми. Також поза заявкою опинився Усман Дембеле — він пропустить гру через хворобу. Місце у воротах, як очікується, займе Матвій Сафонов, для якого це буде лише друга гра у сезоні.

Парижани підходять до зустрічі на другій позиції в загальній таблиці Ліги чемпіонів і займають друге місце у чемпіонаті Франції.

Матч Атлетік – ПСЖ пройде на стадіоні Сан-Мамес і розпочнеться о 22:00.