Ліга чемпіонів

Німецький воротар остаточно відновився після важкої травми.

Марк-Андре тер Штеген офіційно повернувся до складу Барселони. Головний тренер команди Ганс-Дітер Флік включив німецького голкіпера до заявки на матч, проти Франкфурта що стало знаковою подією для клубу.

Це повернення знаменує кінець виснажливого семимісячного періоду реабілітації, протягом якого воротар був змушений спостерігати за грою своєї команди з трибун.

Тер Штеген був відсутній у складі через травму спини (проблеми з попереком), яка вимагала хірургічного втручання. Влітку 2025 року голкіпер оголосив про необхідність операції на спині.

Це сталося невдовзі після того, як він відновився від попередньої важкої травми коліна (розриву підколінного сухожилля), через яку пропустив більшу частину сезону 2024/25.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Барселона — Айнтрахт Франкфурт розпочнеться о 22:00.