Ліга чемпіонів

Захисник ПСЖ пропустить поєдинки проти Атлетіка, Спортинга та Ньюкасла.

Французький захисник Лукас Ернандес пропустить три наступні матчі єврокубків після дискваліфікації УЄФА.

У середу, 10 грудня, відбудеться матч шостого туру Ліги чемпіонів між Атлетіком Більбао та ПСЖ. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Головний тренер парижан Луїс Енріке не зможе розраховувати на ключового захисника команди Лукасa Ернандеса, який дискваліфікований до кінця основного етапу Ліги чемпіонів.

29-річного футболіста вилучили у поєдинку проти Тоттенгема (5:3) 26 листопада після того, як у компенсований час він ударив ліктем колишнього гравця ПСЖ Хаві Сімонса. За рішенням УЄФА, Ернандес пропустить матчі проти Атлетіка (10 грудня), Спортинга (20 січня) та Ньюкасла (28 січня).

ПСЖ наразі посідає другу позицію у групі Ліги чемпіонів з 12 очками після п’яти турів. У поточному сезоні 2025/26 Ернандес провів 13 матчів та зробив одну результативну передачу.