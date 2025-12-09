Ліга чемпіонів

Тренер "вершкових" заявив, що готовий до будь-яких сценаріїв.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо напередодні матчу з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів відреагував на чутки про те, що його можуть звільнити з мадридського клубу.

Після поразки "вершкових" від Сельти (0:2) у Ла Лізі з'явилася інформація про те, що Алонсо нібито можуть відправити у відставку в разі програшу Сіті.

"Коли ти тренуєш Реал, то маєш бути готовим до всього. Я сфокусований на футбольному полі. Це те, що я можу контролювати — завтрашню гру", — сказав Алонсо на пресконференції.

На питання, чи важко тренувати такий клуб, як Реал, він відповів: "Справа не в тому, щоб змінитися, а в тому, щоб адаптуватися. Я дуже добре знаю Реал. Потрібно адаптуватися і вчитися. Бувають хороші дні, бувають — не дуже. Але ми прогресуємо з кожним матчем. Треба прийняти ситуацію та звернути її на свою користь".

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться 10 грудня у Мадриді.