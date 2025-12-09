Ліга чемпіонів

Хабі Алонсо має кадрові проблеми перед матчем Ліги чемпіонів.

Реал проведе важливий матч проти Манчестер Сіті у п'ятому турі Ліги чемпіонів у середу, 10 грудня. Головний тренер мадридської команди Хабі Алонсо має серйозні кадрові проблеми.

Журналіст Альваро Естебан повідомив у соціальних мережах, що ситуацію ускладнює той факт, що ключові гравці — Джуд Беллінгем, Антоніо Рюдігер та Федеріко Вальверде — відчувають дискомфорт.

Попри це, очікується, що всі троє зможуть зіграти проти Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе може не зіграти з Манчестер Сіті.