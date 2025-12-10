Ліга чемпіонів

Балогун приніс монегаскам перемогу.

Монако вдома мінімально переміг Галатасарай (1:0)

Долю поєдинку вирішив один-єдиний гол. На 68-й хвилині після подачі з кутового Болагун опинився першим на м’ячі та переправив його у ворота, принісши своїй команді дуже важливу перемогу.

Цікаво, що на початку першого тайму монегаски мали відкривати рахунок, але Закарія не реалізував одинадцятиметровий.

Монако — Галатасарай 1:0

Гол: Балогун, 68

Монако: Градецькі — Вандерсон, Керер, Салісу, Енріке — Закарія, Камара — Акліуш, Мінаміно (Тезе, 75), Головін (Уаттара, 82) — Балогун (Бірет, 86)

Галатасарай: Чакир (Гювенч, 68) — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Якобс (Ікарді, 79) — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган (Акгюн, 63), Їлмаз — Осімген

Попередження: Бірет — Санчес, Їлмаз