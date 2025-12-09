Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 9 грудня.

Сьогодні, 9 грудня, проходитиме перший ігровий день в рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонс на центральний матч сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

Кайрат — Олімпіакос

Середа, 10 грудня, 17:30. Астана Арена (Астана). Пряма трансляція на MEGOGO

Через екстремальні погодні умови алматинці змушені знову грати в Астані. Стадіон зі зсувним дахом і підігрівом газону рятує від 20-градусного морозу, але не від турнірних проблем. Після здобутого чемпіонства команда повністю зосередилась на Європі, однак серія мінімальних поразок від Інтера і Копенгагена залишила Кайрат серед аутсайдерів.

До того ж господарі зіграють без свого головного юного бомбардира Дастана Сатпаєва, який вибув через перебір жовтих карток. Проблеми зі здоров’ям у бразильців Жоао Пауло та Елдера Сантани ще більше звужують варіанти в атаці.

Грецький клуб не має проблем з ігровим тонусом: за останні два тижні команда провела п’ять матчів і виграла чотири з них, включно з переконливою перемогою над ОФІ Кріт. Єдиною поразкою став драматичний трилер проти Реала (3:4) у Піреї.

Попри це, лише два очки після п’яти турів ставлять команду Хосе Луїса Менділібара у складну ситуацію. Перемога в Казахстані поверне Олімпіакос у боротьбу за топ-24 і стане для клубу першою в Лізі чемпіонів за чотири роки.

У гостей теж свої нюанси: Панайотіс Рецос пропустить гру через травму, а Дані Гарсія ризикує отримати дискваліфікацію в разі нового попередження.

Можливі склади

Кайрат: Анарбеков — Мачадо Мата, Сорокін, Широбоков, Мринський — Глейзер, Касабулат — Тапалов, Жоржиньо, Громико; Едмілсон Сантос

Олімпіакос: Цолакіс — Ортега, Пірола, Б'янконе, Родіней — Стреффеца, Музакітіс, Ессе, Мартінс — Яремчук, Ель Каабі

прогноз 1:2

Баварія — Спортінг

Середа, 10 грудня, 19:45. Альянц Арена (Мюнхен). Пряма трансляція на MEGOGO

Баварія підходить до шостого туру групового етапу з бажанням одразу ж виправити помилку, допущену в Лондоні. Поразка 1:3 від Арсенала стала першою для команди Вінсента Компані у нинішній єврокампанії та позбавила мюнхенців статусу лідера загальної таблиці.

Попри цей збій, Баварія зберігає фантастичну форму: 20 перемог у 22 матчах сезону говорять самі за себе. Останнім часом команда знову розігналася — тріумф у Штутгарті з рахунком 5:0 підтвердив, що атака працює без збоїв, а Гаррі Кейн залишається у феноменальній формі.

У вівторок мюнхенці можуть повернутися на вершину ЛЧ за умови власної перемоги та сприятливих результатів в інших парах туру. Тим більше історія у матчах із португальськими клубами повністю на боці Баварії: 13 перемог у 15 домашніх зустрічах, включно з легендарним розгромом Спортінга 7:1 у 2009 році.

Спортінг їде в Мюнхен у чудовому настрої: португальці не поступаються вже в 12 матчах поспіль у всіх турнірах. Нічия з Бенфікою у дербі лише підтвердила стабільність колективу Руі Боржеша. У Лізі чемпіонів команда теж виглядає впевнено — перемога над Брюгге дозволила піднятися до топ-10 загальної таблиці.

Та попереду на лісабонців чекає найскладніший виїзд сезону. Виступи Спортінга в Німеччині завжди давалися важко: лише одна перемога у 17 матчах. До того ж уже через кілька днів команда прийматиме чинного чемпіона турніру — ПСЖ, тому обережність стане ключовим елементом їхньої тактики.

У Баварії продовжить діяти дискваліфікація Луїса Діаса. Серж Гнабрі та Майкл Олісе, найімовірніше, закриють фланги атаки, а Кейн знову повернеться до основи. На підході до відновлення перебувають Мусіала та Девіс, однак їхній вихід поки під питанням.

Спортінг не зможе розраховувати на Дебаста, Брагансу та Нуну Сантуша. Суарес, який забиває в ЛЧ регулярно, очікувано вийде на вістрі, а повернення Іоаннідіса додає варіативності тренеру.

Можливі склади

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішіч - Кімміх, Горецка — Олісе, Карл, Гнабрі — Кейн

Спортінг: Сілва — Араухо, Інасіу, Діоманде, Фреснеда — Сімуеш, Гюльманд — Катамо, Трінкау, Гонсалвеш — Суарес

прогноз 3:0

Барселона — Айнтрахт

Середа, 10 грудня, 22:00. Камп Ноу (Барселона). Пряма трансляція на MEGOGO

Команда Гансі Фліка відверто буксує в єврокубках: лише одна перемога в останніх чотирьох матчах і всього сім очок після п’яти турів. Це відкинуло каталонців на 18-те місце в загальній таблиці, що абсолютно не відповідає рівню клубу.

Втім, у чемпіонаті Іспанії ситуація більш райдужна. Барселона виграла три поспіль зустрічі із сумарними 11 забитими голами, а нещодавній тріумф 5:3 над Бетісом зміцнив їх лідерство в Ла Лізі.

Для Айнтрахта останні тижні склалися невдало: феєричність атаки поєдналась із катастрофою в обороні. Команда Діно Топмеллера пропустила 13 голів у чотирьох останніх матчах, а провал 0:6 проти Лейпцига лише підкреслив кризу. У Лізі чемпіонів ситуація ще гірша – франкфуртці мають лише одну перемогу та три поразки поспіль, опустившись до 28-го місця.

Франкфурт двічі грав проти Барселони у 2022 році в Лізі Європи — і не програв жодного разу. Домашня нічия 1:1 та сенсаційна перемога 3:2 на Камп Ноу стали одними з найбільших успіхів німецького клубу в Європі.

У господарів продовжують лікуватися тер Штеген, Гаві та Ольмо. Араухо відсутній з особистих причин і все одно не міг би зіграти через дискваліфікацію. У центрі оборони очікується пара Мартін – Кубарсі. В атаці Флік має дилему: залишити Торреса в ролі дев’ятки після хет-трику чи повернути Левандовського.

У Айнтрахта втрати ще серйозніші. Буркардт і Батшуаї вибули через травми, тож Топмеллеру доведеться шукати нові варіанти в атаці. Повернення Узуна та Ларссона додає варіантів у центрі поля.

Можливі склади

Барселона: Гарсія — Кунде, Мартін, Кубарсі, Бальде — Де Йонг, Педрі — Ямаль, Фермін, Рафінья - Левандовські

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Браун, Теате — Дагуд, Чайбі — Гьотце, Доан, Бахоя — Кнауфф

прогноз 2:2

Монако — Галатасарай

Середа, 10 грудня, 22:00. Стад Луї II (Монако). Пряма трансляція на MEGOGO

Монако у вівторок прийматиме Галатасарай на стадіоні "Луї II" у межах шостого туру Ліги чемпіонів. Команда Себастьяна Почоньйолі перебуває на 23-й позиції в таблиці після нічийного результату 2:2 з Пафосом, тоді як стамбульці йдуть чотирнадцятими, поступившись Юніону 0:1.

Монегаски знову недорахувалися перемоги в матчі, який контролювали майже повністю. Автогол наприкінці зустрічі на Кіпрі знову створив ризики для виходу до плей-оф — команда тримається над лінією вибування лише завдяки кращій різниці м’ячів.

На своєму полі Монако не програє в останніх трьох домашніх поєдинках Ліги чемпіонів, але перемоги на загальному етапі сезону-2024/25 на Луї II ще не здобуло. Загалом клуб узяв очки в чотирьох останніх матчах єврокубків та програв лише чотири двобої з попередніх шістнадцяти у турнірах УЄФА.

Монако в матчах із представниками Туреччини історично має перевагу: чотири перемоги в п’яти єврокубкових протистояннях на своєму полі.

Галатасарай після серії впевнених результатів збив оберти — поразка від Сент-Жілуаз стала холодним душем для підопічних Окана Бурука. Невдача перервала домашню безпрограшну серію в Лізі чемпіонів, але у вівторок турки можуть оформити дві виїзні перемоги поспіль у цій стадії вперше з 2012 року.

У виїзних матчах цього сезону стамбульці забивали першими в обох поєдинках: програли Айнтрахту 1:5, зате розгромили Аякс 3:0. Проблемою залишається нестабільність — команда не виграє два останні матчі та має лише дві перемоги в одинадцяти виїздах проти клубів Ліги 1.

Можливі склади

Монако: Градецький — Енріке, Керер, Салісу — Тезе, Камара, Погба, Мінамiно — Акліуш, Головін — Балогун.

Галатасарай: Чакір — Саллaї, Бардакджи, Санчес — Торрейра, Ґюрпюз, Сара — Сане, Гюндоган, Їлмаз - Осімхен.

прогноз 2:2

ПСВ — Атлетіко

Середа, 10 грудня, 22:00. Стадіон Філіпс (Ейндговен). Пряма трансляція на MEGOGO

Команда Петера Боша перебуває у шаленій формі. Гучна перемога 4:1 на полі Ліверпуля стала підтвердженням того, що нинішній ПСВ здатен на великі звершення. Лідерство в Ередивізі, 10 перемог у 11 матчах та результативність, яка регулярно перевищує три голи, роблять голландців небезпечними для будь-якого суперника.

Стадіон Філіпс теж перетворився на майже неприступну фортецю — у п’яти останніх поєдинках команда не програвала, а у чотирьох попередніх здобула перемоги. Єдине, що може турбувати, — втрати у складі. Іван Перишич пропустить гру, але дубль Дріуеха в матчі з Ліверпулем демонструє, що заміна вже знайдена.

Колектив Дієго Сімеоне також має свої причини для хвилювання. З одного боку, нещодавня перемога над Інтером завдяки пізньому голу Хіменеса показала, що мадридці здатні витягувати важливі матчі. З іншого — два поспіль програші з загальним рахунком 1:4 охолодили запал.

Проблеми з виїзною формою теж не додають оптимізму: лише дві перемоги в десяти останніх гостьових зустрічах. До того ж не зіграє Хіменес, а Кардосо травмувався в матчі з Барселоною. Очікується, що в центрі оборони з’явиться пара Ганцко – Ленгле, а в півзахист повернеться Коке. У нападі стартуватиме Хуліан Альварес, якого підтримуватимуть Сімеоне та Алмада.

Можливі склади

ПСВ: Ковар — Дест, Схаутен, Гасьоровскі, Салах-Еддін — Ман, Мауро Жуніор, Веерман, Дріуех — Саїбарі, Тіл

Атлетіко: Муссо — Моліна, Ганцко, Ленгле, Руджері — Галлахер, Барріос, Коке — Сімеоне, Альварес, Алмада

прогноз 1:1

Юніон — Марсель

Середа, 10 грудня, 22:00. Лотто Парк (Андерлехт). Пряма трансляція на MEGOGO

Обидві команди набрали по шість очок у груповому етапі, але бельгійці залишаються нижче межі виходу до плей-оф після перемоги 1:0 над Галатасараєм, тоді як Олімпік знаходяться над цією межею завдяки успіху 2:1 проти Ньюкасла.

Після низки слабких ігор у захисті бельгійці підійшли до шостого туру у Брюсселі з набагато кращим настроєм. Команда Давіда Юберта пропустила 11 голів у трьох попередніх матчах Ліги чемпіонів, але нарешті здобула перемогу над турками і завершила серію з дев’яти єврокубкових поєдинків із пропущеним голом.

Юніон виграв три з чотирьох останніх домашніх поєдинків у всіх турнірах, але в попередньому матчі з Гентом здобув лише нічию 1:1. Команда не може похвалитися стабільністю на євростадіонах у Бельгії останнім часом: лише дві перемоги в десяти останніх домашніх матчах єврокубків, причому три останні закінчилися поразками без забитих м’ячів. В історії єдиний попередній домашній поєдинок проти французів відбувся у 1962 році, коли Юніон переміг Марсель 4:2 у Кубку ярмарків.

Марсель, хоча і відстає у чемпіонаті Франції, відновив шанси на вихід до плей-оф у Лізі чемпіонів після п’ятого туру. Команда Роберто Де Дзербі змогла відігратися та перемогти, і тепер успіх у Брюсселі може забезпечити їм вихід з групи вперше з сезону-2011/12.

Проте гості мають проблеми на виїзді: три останні поєдинки Ліги чемпіонів завершилися поразками, а попередня перемога на чужому полі відбулася ще в жовтні 2022 року проти Спортинга. Марсель ніколи не програвав бельгійським командам у єврокубках, включаючи дві перемоги над Клубом Брюгге. Особливу увагу потрібно звернути на П’єра-Емеріка Обамеянга, який нещодавно оформив дубль та встановив рекорд як найстарший гравець, який забив 20 голів у турнірі.

Можливі склади

Юніон Сент-Жіллуа: Шерпен — Мак-Алістер, Берджесс, Сайкс — Буфаль, Зорган, Ван де Перре, Ніанг — Айт Ель Хадж — Родрігес, Акінпелю

Марсель: Руллі — Павар, Балерді, Пальм’єрі — Веа, О’Райлі, Гойб’єрг, Гомес, Пайшао — Обамеянг, Грінвуд

прогноз 0:2

Тоттенгем — Славія

Середа, 10 грудня, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон). Пряма трансляція на MEGOGO

Лондонці підійшли до матчу після яскравої, але програшної зустрічі проти ПСЖ у Парижі, де пропустили п’ять голів і завершили безпрограшну серію у Лізі чемпіонів цього сезону. Попри поразку, Тоттенгем з восьма очками все ще знаходиться в зоні плей-оф, лише на два пункти поступаючись місцям у топ-16.

На домашньому стадіоні Тоттенгем демонструє неймовірну серію — команда не програє в єврокубках уже 22 матчі, здобувши перемоги над Вільярреалом і Копенгагеном, не пропустивши жодного гола. Перемога над Брентфордом також припинила п’ятиматчеву серію без виграшу у всіх турнірах.

Славія Прага наразі перебуває на дні групи — три очки за п’ять турів і жодної перемоги. Команда Джиндріха Трпісовського здобула лише три нічиї та зазнала двох поразок, пропустивши вже чотири матчі поспіль без забитих голів у Лізі чемпіонів. Востаннє чеський клуб перемагав у єврокубках ще у 2007 році.

Попри проблеми в Європі, Славія демонструє стабільність у національному чемпіонаті, здобувши п’ять поспіль перемог і очолюючи турнірну таблицю. В атаці ключовим гравцем залишається Моймір Хитіл, який оформив два поспіль дублі в останніх матчах ліги.

Можливі склади

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Пальїнья, Бергвалл — Кудус, Сімонс, Одоберт - Річарлісон

Славія Прага: Штанек — Зіма, Голес, Халупек — Дудера, Саділек, Заферіс, Боріл — Шранц, Хитіл, Провод