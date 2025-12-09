Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт.

Каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт зіграють у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Камп Ноу.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над севільським Бетісом (5:3), залучив до стартового складу Ферміна під нападником Левандовські, тоді як Рафінья розташується ліворуч у атаці.

Діно Топмеллер, на тлі розгрому від РБ Лейпциг (0:6), використав із перших хвилин Ларссона, Скірі та Гетце в півзахисті, тоді як Кнауфф очолить атаку.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Е. Гарсія, Фермін, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Щесни, Торрес, Рашфорд, Крістенсен, Касадо, де Йонг, Берналь, Торрентс, Дро, Бардагжі.



Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Теате, Браун — Доан, Ларссон, Шаїбі, Скірі, Гетце — Кнауфф.