Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт.
Рафінья Діас, Getty Images
09 грудня 2025, 21:05
Каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт зіграють у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Камп Ноу.
Ганс-Дітер Флік, після перемоги над севільським Бетісом (5:3), залучив до стартового складу Ферміна під нападником Левандовські, тоді як Рафінья розташується ліворуч у атаці.
Діно Топмеллер, на тлі розгрому від РБ Лейпциг (0:6), використав із перших хвилин Ларссона, Скірі та Гетце в півзахисті, тоді як Кнауфф очолить атаку.
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Е. Гарсія, Фермін, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Запасні: Щесни, Торрес, Рашфорд, Крістенсен, Касадо, де Йонг, Берналь, Торрентс, Дро, Бардагжі.
Запасні: Граль, Сантос, Баум, Аменда, Гойлунн, Ваї, Дауд, Баоя, Бута, Нганкам, Коллінз, Узун.
Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Теате, Браун — Доан, Ларссон, Шаїбі, Скірі, Гетце — Кнауфф.
Гра Барселона — Айнтрахт Ф почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.