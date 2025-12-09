Тренер Аталанти: Я хочу побачити ідеальну гру проти Челсі

Ліга чемпіонів

Палладіно вимагає досконалості від своїх підопічних.

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно налаштований на ідеальну гру своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Челсі, де його чекає зустріч зі старим другом Енцо Марескою. Поєдинок відбудеться у Бергамо у вівторок о 22:00.

"Я розмовляв з хлопцями, які були дуже розчаровані тим, як пройшла та гра. Ми не хочемо повторювати таку гру, і у нас буде можливість довести свою спроможність проти Челсі, боротися за кожен м'яч".

Тренер підкреслив, що команда повинна проявити максимум концентрації та відновити ентузіазм після кількох невдалих місяців:



"Ми хочемо досягти точки, коли така ж інтенсивність буде у всіх змаганнях. Щоб досягти великих цілей, нам потрібно, щоб кожен зосередився та зробив свій внесок", – додав Палладіно.

Він також зазначив, що в атаці є кілька варіантів, зокрема використання центрального форварда або Шарля Де Кетелаере як фальшивої дев’ятки:



"Побачимо, у мене багато варіантів в атаці, але головне, щоб команда зіграла ідеально. Нам не терпиться вийти на поле", – резюмував тренер.