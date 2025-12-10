Ліга чемпіонів

Дубль Серлота приніс команді Сімеоне три очки.

Атлетіко Мадрид, незважаючи на швидко пропущений м’яч, зміг переломити хід гри проти ПСВ (3:2)

Господарі вже на 10-й хвилині приголомшили суперника — Тіль відзначився після передачі Дріеуша. На 37-й хвилині матрацники високим пресингом змусили помилитися воротаря ПСВ, який віддав неточну передачу. Сорлот вийшов віч-на-віч із Коваржем та покотив м’яч Альверасу на порожні ворота.

Після перерви гості вийшли вперед — Ганцко відзначився після передачі Моліни. На 56-й хвилині Атлетіко подвоїв перевагу: Барріос зробив подачу в штрафний майданчик, на яку відгукнувся Серлот і головою відправив м’яч у сітку.

Під кінець основного часу нідерландський клуб зміг скоротити відставання: Пепі замкнув дальню стійку після подачі з кутового. На більше часу не вистачило. У підсумку Атлетіко Мадрид святкує вольову перемогу, зберігаючи місце в топ-8.

ПСВ — Атлетіко Мадрид 2:3

Голи: Тіл, 10, Пепі, 85 - Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56

ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські (Обіспо, 58), Салах-Еддін — Сайбарі, Жуніор, Верман — Ваннер (Ман, 59), Тіл (Пепі, 73), Дріуш (Перішич, 81)

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Ле Норман, 89), Коке (Грізманн, 76), Барріос, Гонсалес (Галлагер, 69) — Серлот (Альмада, 75), Альварес

Попередження: Сайбарі, Схаутен, Жуніор, Гасеровські — Сімеоне, Барріос, Руджері