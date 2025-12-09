Ліга чемпіонів

Тренер Марселя закликає команду забути минулі невдачі та показати інший футбол.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі прокоментував підготовку команди до поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського Юніона. Наставник визнав, що поразка в чемпіонаті від Лілля (0:1) стала ударом, але акцентує: часу на переживання немає.

"Ми програли, нам потрібно проаналізувати, що пішло не так. У нас немає часу зациклюватися на цьому, ми зосереджені на матчі проти Юніона. Ми знаємо, що це буде дуже важливий матч, і він дозволить нам забути про минулу гру проти Лілля", — заявив Де Дзербі.

Матч Юніон Сент-Жилуаз – Марсель відбудеться у вівторок, 9 грудня о 22:00 за київським часом.