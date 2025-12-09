Ліга чемпіонів

Участь француза у матчі Реала в Лізі чемпіонів під питанням.

Участь Кіліана Мбаппе у важливому матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті знаходиться під питанням. Про це повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана.

У нападника Реала виник дискомфорт у лівій нозі. 26-річний француз не тренувався у загальній групі "вершкових" напередодні матчу, який пройде 10 грудня у Мадриді.

У поточному сезоні Мбаппе демонструє високу результативність: він забив 16 голів у 16 матчах Ла Ліги, а також відзначився 9 разів у 5 іграх Ліги чемпіонів.

