Тоттенгем упевнено й без зайвих нервів здобув важливу перемогу над Славією Прага — 3:0 — і зробив ще один крок до потрапляння в вісімку найкращих клубів Ліги чемпіонів.

Команда Томаса Франка швидко взяла гру під контроль, а вже на 26-й хвилині отримала подарунок від суперника: захисник Давід Зіма невдало зрізав м’яч у власні ворота після скидки Ромеро. Чехи, утім, не виглядали приреченими — Вікаріо кілька разів виручив "шпор", особливо після небезпечного удару Саньянга.

Початок другої половини став вирішальним. Все той же Саньянг невдало увійшов у єдиноборство з Педро Порро, що завершилося призначеним пенальті у ворота його команди. Мохаммед Кудус впевнено реалізував 11-метровий та оформив свій перший гол у Лізі чемпіонів за Тоттенгем.

На цьому тиск "шпор" не завершився. На 79-й хвилині Хаві Сімонс заробив ще один пенальті та сам же його реалізував, остаточно знявши питання про переможця — 3:0.