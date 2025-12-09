"Шпори" наблизилися до вісімки найкращих, здобувши впевнену домашню перемогу.
Тоттенгем - Славія Прага, Getty Images
09 грудня 2025, 23:55
Тоттенгем упевнено й без зайвих нервів здобув важливу перемогу над Славією Прага — 3:0 — і зробив ще один крок до потрапляння в вісімку найкращих клубів Ліги чемпіонів.
Команда Томаса Франка швидко взяла гру під контроль, а вже на 26-й хвилині отримала подарунок від суперника: захисник Давід Зіма невдало зрізав м’яч у власні ворота після скидки Ромеро. Чехи, утім, не виглядали приреченими — Вікаріо кілька разів виручив "шпор", особливо після небезпечного удару Саньянга.
Початок другої половини став вирішальним. Все той же Саньянг невдало увійшов у єдиноборство з Педро Порро, що завершилося призначеним пенальті у ворота його команди. Мохаммед Кудус впевнено реалізував 11-метровий та оформив свій перший гол у Лізі чемпіонів за Тоттенгем.
На цьому тиск "шпор" не завершився. На 79-й хвилині Хаві Сімонс заробив ще один пенальті та сам же його реалізував, остаточно знявши питання про переможця — 3:0.
Тоттенгем — Славія Прага 3:0
Голи: Зіма (аг), 26, Кудус, 50 (пен), Сімонс, 79 (пен)
Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Девіс, 68), Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья, Грей (Матар Сарр, 58) — Кудус (Тель, 58), Сімонс, Одобер (Бергвалль, 76) — Рішарлісон (Коло Муані, 68)
Славія Прага: Станек — Голеш (Зафейріс, 60), Халоупек (Влчек, 60), Огбу, Зіма (Прекоп, 60) — Доудера, Мозес, Провод, Саділек (Чам, 76), Саньянг (Мбоджі, 80) — Хитіл
Попередження: де Вен, Палінья — Халоупек, Огбу, Саньянг, Саньянг, Зіма