Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Лондонський Тоттенгем у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв празьку Славію на власному полі (3:0).

Команда Томаса Франка схилила результат рівного першого тайму за рахунок автогола суперників.

А вже в другій половині "шпори" суттєво переважали гостей за грою, тож не мали складнощів у тому, щоб довести справу до розгрому парою пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Славія Прага у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Тоттенгем — Славія Прага 3:0

Голи: Зіма (аг), 26, Кудус, 50 (пен), Сімонс, 79 (пен)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Девіс, 68), Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья, Грей (Матар Сарр, 58) — Кудус (Тель, 58), Сімонс, Одобер (Бергвалль, 76) — Рішарлісон (Коло Муані, 68)

Славія Прага: Станек — Голеш (Зафейріс, 60), Халоупек (Влчек, 60), Огбу, Зіма (Прекоп, 60) — Доудера, Мозес, Провод, Саділек (Чам, 76), Саньянг (Мбоджі, 80) — Хитіл

Попередження: де Вен, Палінья — Халоупек, Огбу, Саньянг, Саньянг, Зіма