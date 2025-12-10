Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку Ліги чемпіонів, який відбудеться 10 грудня, розпочавшись о 22:00.

У середу, 10 грудня, на стадіоні Сан-Мамес відбудеться матч Ліги чемпіонів між іспанським Атлетіком та французьким Парі Сен-Жермен. Початок зустрічі – о 22:00.

АТЛЕТІК — ПСЖ

СЕРЕДА, 10 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ САН-МАМЕС, БІЛЬБАО ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Атлетік переживає складний період: лише одна перемога в останніх п’яти матчах Ліги чемпіонів, проблеми з реалізацією та нестача впевненості перед власними воротами.

Баски, ймовірно, вийдуть на поле у класичній схемі 4-2-3-1 із Гурузетою на вістрі атаки та підтримкою Беренгера та креативного Галаррети у центрі поля. Очікується, що Атлетік спробує зіграти на контратаках, використовуючи швидкість флангових гравців та точні паси для форварда.

Парі Сен-Жермен, навпаки, демонструє вражаючу форму – 19 голів у п’яти останніх матчах. Команда Луїса Енріке готується вийти на поле у схемі 4-3-3 із Барколя та Кварацхелією на флангах, а Дембеле очолить атаку. Парижани контролюватимуть м’яч та активно шукатимуть моменти для завершення атак, що робить їх фаворитом зустрічі.

За версією betking, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 5.50, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 1.64. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Останні результати команд у Лізі чемпіонів:

Атлетік:

Нічия 0:0 проти Славії Прага (виїзд)

Поразка 0:2 проти Ньюкасла (виїзд)

Перемога 3:1 проти Карабаху (вдома)

Поразка 1:4 проти Боруссії Дортмунд (виїзд)

Поразка 0:2 проти Арсеналу (вдома)

ПСЖ:

Перемога 5:3 проти Тоттенгема (вдома)

Поразка 1:2 проти Баварії (вдома)

Перемога 7:2 проти Баєра (виїзд)

Перемога 2:1 проти Барселони (виїзд)

Перемога 4:0 проти Аталанти (вдома)

Орієнтовні склади команд

Атлетік: Сімон – Аресо, Вівіан, Паредес, Бойро – Галаррета, Рего – Беренгер, Сансет, Н. Вільямс – Гурузета

Не зіграють: Альварес, Егілус, Ісета, Ляпорт, Паредес, Прадос, Харруш Саннаді

Під питанням: Наварро

ПСЖ: Сафонов – Заїр-Емері, Маркіньос, Пачо, Беральдо – Невеш, Вітінья, Руїс – Кварацхелія, Маюлю, Барколя

Не зіграють: Шевальє, Дембеле, Хакімі, Ернандес

Під питанням: Забарний

Особисті зустрічі

прогноз 1:4

