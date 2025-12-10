Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 10 грудня та розпочнеться о 22:00.
10 грудня 2025, 07:30
У Лізі чемпіонів на Ештадіу да Луж готується новий епізод протистояння двох зіркових тренерів — Жозе Моурінью та Антоніо Конте. Для Бенфіки цей матч може стати ключовим у боротьбі за плейоф, тоді як Наполі приїжджає до Лісабона з метою зміцнити позиції всередині топ-20 турнірної таблиці.
БЕНФІКА — НАПОЛІ
СЕРЕДА, 10 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВИНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Моурінью нарешті здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів із Бенфікою — важлива вікторія над Аяксом у Амстердамі повернула португальців у боротьбу за плейоф. Забиті голи Самуеля Даля та Леандро Баррейру оживили надії "орлів", але турнірне становище все ще дуже хитке: команда перебуває поза рятівною зоною та потребує максимальної стабільності та концентрації .
Підопічні Моурінью підійшли до матчу після запеклого дербі з Спортінгом, у якому Анатолій Трубін традиційно вийшов із перших хвилин, а Георгій Судаков врятував свою команду, забивши вирішальний гол у першому таймі. Однак статистика Бенфіки в домашніх матчах Ліги чемпіонів неприємна: лише одна перемога в останніх 12 поєдинках та сім матчів поспіль без переможного результату. Тож зараз для лісабонців — майже безповоротний момент істини.
Неаполітанці після невдалого старту в єврокубках набрали хороший хід. Команда Конте виграла п’ять матчів поспіль у всіх турнірах, включно з важкою перемогою над Ювентусом, яка підтвердила повернення Наполі в чемпіонські перегони Серії А. В Лізі чемпіонів ж ключовими були голи Скотта Мактомінея, який відзначився в трьох останніх єврокубкових зустрічах.
Попри низку кадрових втрат — серед травмованих Де Брюйне, Лоботка, Ангуса, Гілмор, Гутьєррес і навіть Лукаку — Конте зміг перебудувати гру команди, перевівши Наполі на нову схему 3-4-2-1. У цій формації розкрився Давід Нерес, який повертається на стадіон, де колись забивав у футболці Бенфіки. Водночас є й слабке місце: останні чотири гостьові матчі Ліги чемпіонів Наполі програв із загальним рахунком 4:15.
За версією betking, на перемогу Бенфіки можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.33.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕНФІКА : Трубін — Дедич, Отаменді, Антоніу Сілва, Даль — Барренечеа, Ріос — Судаков, Баррейру, Аурснес — Павлідіс
Не зіграють: Ба (коліно), Брума (ахіл),
НАПОЛІ : Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Мактоміней, Ельмас, Олівейра — Нерес, Гойлунн, Ланг
Не зіграють: Де Брюйне (стегно), Гілмор (пах), Гутьєррес (гомілкостоп), Лоботка (стегно), Політано (стегно), Ангуса (стегно)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
