СЕРЕДА, 10 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВИНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Моурінью нарешті здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів із Бенфікою — важлива вікторія над Аяксом у Амстердамі повернула португальців у боротьбу за плейоф. Забиті голи Самуеля Даля та Леандро Баррейру оживили надії "орлів", але турнірне становище все ще дуже хитке: команда перебуває поза рятівною зоною та потребує максимальної стабільності та концентрації .

Підопічні Моурінью підійшли до матчу після запеклого дербі з Спортінгом, у якому Анатолій Трубін традиційно вийшов із перших хвилин, а Георгій Судаков врятував свою команду, забивши вирішальний гол у першому таймі. Однак статистика Бенфіки в домашніх матчах Ліги чемпіонів неприємна: лише одна перемога в останніх 12 поєдинках та сім матчів поспіль без переможного результату. Тож зараз для лісабонців — майже безповоротний момент істини.

Неаполітанці після невдалого старту в єврокубках набрали хороший хід. Команда Конте виграла п’ять матчів поспіль у всіх турнірах, включно з важкою перемогою над Ювентусом, яка підтвердила повернення Наполі в чемпіонські перегони Серії А. В Лізі чемпіонів ж ключовими були голи Скотта Мактомінея, який відзначився в трьох останніх єврокубкових зустрічах.

Попри низку кадрових втрат — серед травмованих Де Брюйне, Лоботка, Ангуса, Гілмор, Гутьєррес і навіть Лукаку — Конте зміг перебудувати гру команди, перевівши Наполі на нову схему 3-4-2-1. У цій формації розкрився Давід Нерес, який повертається на стадіон, де колись забивав у футболці Бенфіки. Водночас є й слабке місце: останні чотири гостьові матчі Ліги чемпіонів Наполі програв із загальним рахунком 4:15.