СЕРЕДА, 10 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ситуація в мадридському клубі напередодні матчу нагадує стан перед штормом. Після болісної поразки 0:2 від Сельти та першої домашньої невдачі сезону Реал опинився під серйозним тиском. Команда Хабі Алонсо виграла лише двічі за останні сім матчів у всіх турнірах, а ланцюг проблем тільки збільшується. Невпевнена гра в обороні, нереалізовані моменти та одразу три вилучення в останньому матчі Ла Ліги перетворили Бернабеу на арену нервів.

Втім, у Лізі чемпіонів мадридці йдуть значно впевненіше: 12 очок із 15 можливих і 100% домашній показник у цьому розіграші. Команда вже обігравала Ювентус і Марсель у Мадриді, а в матчі з Олімпіакосом її виручив фантастичний покер Мбаппе. Зірковий француз наразі забив уже дев’ять голів у сезоні ЛЧ, а ще сім своїх голів за всі роки він забивав саме у ворота Манчестер Сіті, тож саме Кіліан — навіть з переломом пальця — має стати головною зброєю Реала в цей вечір.

Підопічні Пепа Гвардіоли прибувають до Мадрида у куди спокійнішому настрої, хоч і з власними турнірними викликами. Після домашнього провалу проти леверкузенського Баєра (0:2), який коштував Сіті місця в топ-8, манчестерська команда відповіла трьома переконливими перемогами в АПЛ. Особливо вражаючими стали виступи Фодена та Шеркі, які творили яскраві моменти в матчі із Сандерлендом.

У Лізі чемпіонів ситуація для Сіті не критична, але хитка: дев’ята позиція та рівність очок із конкурентами у перегонах за місце у вісімці найкращих робить дуель із Реалом майже вирішальною. На користь англійського клубу грає неймовірна результативність Ерлінга Голанда, стабільна атака та висока форма провідних виконавців. Проблеми виникають у центрі поля: Родрі все ще під питанням, а Ковачич точно не зіграє — і це може вплинути на баланс у середині поля. Також, враховуючи останні ігри, у "містян" є помітні проблеми з утриманням переможного рахунку, але в минулій грі з Сандерлендом цю тенденцію вдалося перервати.