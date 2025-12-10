Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 10 грудня та розпочнеться о 22:00.
Шостий тур основного раунду Ліги чемпіонів зводить на Бернабеу двох європейських грандів, що встигли за останнє десятиліття стати принциповими суперниками на європейській арені — Реал Мадрид і Манчестер Сіті. Поєдинок, що може вплинути не лише на турнірне становище, а й на майбутнє обох команд, обіцяє стати одним із центральних усього тижня.
РЕАЛ МАДРИД — МАНЧЕСТЕР СІТІ
СЕРЕДА, 10 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Ситуація в мадридському клубі напередодні матчу нагадує стан перед штормом. Після болісної поразки 0:2 від Сельти та першої домашньої невдачі сезону Реал опинився під серйозним тиском. Команда Хабі Алонсо виграла лише двічі за останні сім матчів у всіх турнірах, а ланцюг проблем тільки збільшується. Невпевнена гра в обороні, нереалізовані моменти та одразу три вилучення в останньому матчі Ла Ліги перетворили Бернабеу на арену нервів.
Втім, у Лізі чемпіонів мадридці йдуть значно впевненіше: 12 очок із 15 можливих і 100% домашній показник у цьому розіграші. Команда вже обігравала Ювентус і Марсель у Мадриді, а в матчі з Олімпіакосом її виручив фантастичний покер Мбаппе. Зірковий француз наразі забив уже дев’ять голів у сезоні ЛЧ, а ще сім своїх голів за всі роки він забивав саме у ворота Манчестер Сіті, тож саме Кіліан — навіть з переломом пальця — має стати головною зброєю Реала в цей вечір.
Підопічні Пепа Гвардіоли прибувають до Мадрида у куди спокійнішому настрої, хоч і з власними турнірними викликами. Після домашнього провалу проти леверкузенського Баєра (0:2), який коштував Сіті місця в топ-8, манчестерська команда відповіла трьома переконливими перемогами в АПЛ. Особливо вражаючими стали виступи Фодена та Шеркі, які творили яскраві моменти в матчі із Сандерлендом.
У Лізі чемпіонів ситуація для Сіті не критична, але хитка: дев’ята позиція та рівність очок із конкурентами у перегонах за місце у вісімці найкращих робить дуель із Реалом майже вирішальною. На користь англійського клубу грає неймовірна результативність Ерлінга Голанда, стабільна атака та висока форма провідних виконавців. Проблеми виникають у центрі поля: Родрі все ще під питанням, а Ковачич точно не зіграє — і це може вплинути на баланс у середині поля. Також, враховуючи останні ігри, у "містян" є помітні проблеми з утриманням переможного рахунку, але в минулій грі з Сандерлендом цю тенденцію вдалося перервати.
За версією betking, на перемогу Реала Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Вальверде, Рауль Асенсіо, Рюдігер, Каррерас — Арда Гюлер, Чуамені, Себальйос, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус Жуніор
Не зіграють: Александер-Арнольд (стегно), Карвахаль (коліно), Менді (підколінне сухожилля), Мілітао (підколінне сухожилля)
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Гвардіол, Діаш, О'Райлі — Ніко Гонсалес — Фоден, Рейндерс, Бернарду Сілва, Доку — Голанд
Не зіграють: Ковачич (щиколотка)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
