Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 10 грудня.

Сьогодні, 10 грудня, проходитиме другий ігровий день в рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонс на центральний матч сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

Вільярреал — Копенгаген

Середа, 10 грудня, 19:45. Естадіо де ла Кераміка (Вільярреал). Пряма трансляція на MEGOGO

Після невдалого старту у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 Вільярреал спробує здобути першу перемогу, приймаючи Копенгаген на Естадіо де ла Сераміка в середу ввечері.

Жовта субмарина наразі займає 34-те місце в загальному рейтингу Ліги чемпіонів, маючи лише один бал після п’яти матчів, тоді як Копенгаген йде 29-м із чотирма очками. У національному чемпіонаті команда Марселіно демонструє зовсім інші результати, набравши 35 очок у 15 матчах Ла Ліги та посідаючи третю позицію в таблиці.

Втім, успіхи у внутрішньому чемпіонаті поки не вдалося перенести на європейську арену, де команда зазнала поразок від Тоттенгема, Манчестер Сіті, ФК Пафос та Боруссії Дортмунд, а єдиний бал здобула в матчі з Ювентусом. Вільярреалу необхідно обіграти Копенгаген, аби зберегти шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів.

Копенгаген також має непросту ситуацію: команда програла Тоттенгему, Дортмунду та Карабаху, а на старті здобула позитивний результат вдома проти Баєра. Команда Якова Нестрюпа в січні завершить груповий етап матчами з Наполі та поїздкою до Барселони, тому результат у середу буде критично важливим.

У Вільярреалу не зіграють захисник Хуан Фойт через вилучення, а також Логан Коста, Віллі Камбвала та Пау Кабанес через травми. Стан Томаса Партея, Жерара Морено та Сантьяго Муріно буде оцінюватися перед матчем. Іліас Ахомач може вийти на фланг, а відсутність Фойта відкриє шлях для Рафи Маріна в центрі захисту.

Копенгагену не допоможе Лукас Лерагер, відсторонений через третю жовту картку. Пантеліс Хацидіакос та Маркос Лопес ризикують пропустити наступний матч у разі нових попереджень. Через травми не зіграють Родріго Уескас, Магнус Маттсон та Олівер Хоєр, тоді як Юссуфа Мукоко, автор восьми голів у цьому сезоні, розпочне матч на лаві запасних.

Можливі склади команд:

Вільярреал: Джуніор — Наварро, Марін, Вейга, С. Кардона — Бьюкенен, Парехо, Комесана, Ахомач - Мікаутадзе, А. Перес

Копенгаген: Котарскі — Судзукі, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Клем, Мадсен — Ларссон, Кляссон, Роберт - Дадасон

Раніше команди не зустрічались, тому цей матч стане для цих клубів першим.

прогноз 3:1

Карабах — Аякс

Середа, 10 грудня, 19:45. Стадіон ім. Тофіка Бахрамова (Баку). Пряма трансляція на MEGOGO

Карабах демонструє впевнену гру в Лізі чемпіонів: команда пройшла кваліфікацію, здолавши Шелбурн, Шкендію та Ференцварош, а в основному раунді перемагала Бенфіку та Копенгаген. Проте поразки від Атлетіко та Наполі трохи зменшили ентузіазм, і матч із Челсі завершився унічию 2:2.

Аякс у цьому турнірі поки не радує результатами: команда забила лише один гол у виїзному матчі проти Челсі, який програла 1:5, і сухі поразки від Інтера, Марселя, Галатасарая та Бенфіки демонструють проблеми на європейській арені.

Статистично Карабах забиває в середньому понад два голи за гру, пропускаючи трохи більше одного, тоді як Аякс у Лізі чемпіонів має катастрофічну різницю м’ячів — 0,2 забитих та 3,2 пропущених за гру.

Можливі склади команд:

Карабах: Кохальскі — Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус — Янкович, Бикальо, Аддай, Зубир, Андраде — Дуран

Аякс: Ярош — Вейндал, Бас, Шутало, Регеер — Годтс, Ітакура, Тайлор, Классен, Бунида — Вегорст

Минулого року команди зустрічалися у Лізі Європи, де Аякс здобув впевнену перемогу 3:0. Цей матч у Баку стане шансом для Карабаху довести, що команда здатна на серйозний результат у Лізі чемпіонів.

прогноз 1:1

Баєр — Ньюкасл

Середа, 10 грудня, 22:00. Стадіон БайАрена (Леверкузен). Пряма трансляція на MEGOGO

Леверкузен демонструє не надто потужну форму в національних турнірах: команда виграла чотири з останніх семи матчів у всіх змаганнях, забиваючи в середньому понад два голи за гру і пропускаючи менше одного.

Втім, два останніх матчі чемпіонату "фармацевти" програли — Дортмунду (1:2) та Аугсбургу (0:2).

В домашніх поєдинках підопічні Юлманна контролюють м’яч понад 68% часу, створюючи майже 20 ударів за матч і в середньому забиваючи три голи, але в останній місяць результативність Леверкузена суттєво знизилась. У Лізі чемпіонів, однак, команда здобула лише дві перемоги в п’яти матчах, маючи негативну різницю м’ячів.

Ньюкасл у всіх турнірах виграв три з останніх шести матчів, відзначаючись високою результативністю та компактною грою. У Лізі чемпіонів англійський клуб забив 11 голів і пропустив лише 4, що демонструє ефективну оборону та гострі контратаки. Проте команда не може похвалитися стабільністю на виїзді: десять із останніх дванадцяти матчів за межами дому завершилися без перемог.

Леверкузен очікує на повернення ключових гравців у стартовий склад, проте залишаються відсутніми через травми та дискваліфікації Гофманн, Терьє, Паласіос та інші. Ньюкасл втратить через травми і дискваліфікації Тріпп’єра, Ботмана та низку інших гравців.

Можливі склади команд:

Леверкузен: Флеккен; Баде, Тапсоба, Кванса — Поку, Гарсія, Маза, Ечеверрі — Тіллман, Бен Сегір, Шик

Ньюкасл: Ремсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Гімараеш, Жоелінтон, Майлі — Еланга, Вольтемаде, Барнс

прогноз 0:2

Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт

Середа, 10 грудня, 22:00. Сігнал Ідуна Парк (Дортмунд). Пряма трансляція на MEGOGO

Дортмундці після торішньої зміни тренера повернули стабільність і знову борються за місце у топ-4 Бундесліги. У нинішній єврокампанії команда Ніко Ковача демонструє яскравий футбол: результативні перемоги над Атлетіко, Копенгагеном та Вільярреалом з чотирма забитими у кожному матчі підтверджують атакувальну міць Боруссії. Водночас у статистиці є й слабке місце — пропущені м’ячі, адже середній показник складає понад два за гру.

Буде/Глімт повернувся до Ліги чемпіонів після вдалих кваліфікацій, але груповий етап для норвезької команди складається невдало. Єдиний справді вдалий матч — розгром Штурма ще влітку. Після цього були нічиї зі Славією та Тоттенгемом, а потім серія поразок від Галатасарая, Монако та Ювентуса. Команда К’ютіла Кнутсена не може повернути впевненість, а відсутність перемог у шести матчах поспіль лише підсилює тиск.

Можливі склади команд:

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ніко Шлоттербек, Антон, Ансельміно — Свенссон, Брандт, Адеємі, Забітцер, Нмеча, Ян Куто — Гірассі

Буде/Глімт: Хайкін — Бйоркан, Алісамі, Бйортуфт, Шевольд — Фет, Берг, Єв’єн — Бломберг, Дьонн, Гегг

прогноз 4:0

Брюгге — Арсенал

Середа, 10 грудня, 22:00. Ян Брейдел Стадіон (Брюгге). Пряма трансляція на MEGOGO

У шостому турі загального етапу Ліги чемпіонів Арсенал зіграє на виїзді проти Брюгге. Лондонці підходять до матчу на вершині загального рейтингу з п’ятьма перемогами у п’яти турах і мають чудову можливість достроково гарантувати собі путівку до 1/8 фіналу.

Нещодавній домашній тріумф над Баварією закріпив статус канонірів як однієї з найефективніших команд Європи. Єдина пропущена відповідь від суперника не завадила Арсеналу продовжити бездоганну серію у турнірі. Навіть попри болючу поразку від Астон Вілли в АПЛ, команда Мікеля Артети зберігає впевнений тонус у єврокубках і прагне виграти шостий матч поспіль у рамках Ліги чемпіонів — такого ще не було в історії клубу.

Брюгге ж після яскравого старту проти Монако різко здав позиції. Команда Нікі Гаєна набрала лише очко в останніх чотирьох турах та опустилася до нижньої частини таблиці лігового етапу. Поразки від Аталанти, Баварії та Спортінга змішали карти бельгійцям, а невдачі у чемпіонаті лише збільшують тиск.

Втім, на власному полі Брюгге демонструє непогану стабільність — команда не програвала у п’яти останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів. Але історія зустрічей із представниками Англії — лише чотири перемоги у 18 матчах — змушує вболівальників переживати.

Кадрова ситуація не на користь господарям: Міньйоле та Джекерс залишаються під питанням, а також вибули Ромеро, Аудуур, Рейс та Вермант. Водночас на полі може з’явитися кілька молодих талантів, зокрема центрбек Ордоґнєс та півзахисник Станкович.

У Арсеналу проблем не менше — травми захисників дають про себе знати. Москера і Габріел вибули, Саліба — під питанням, а Калафйорі щойно отримав ушкодження. Очікується значна ротація: шанс на старт можуть отримати Льюїс-Скеллі, Нванері, Нергор, Мадуеке та Йокерес.

Можливі склади команд:

Брюгге: Ван ден Геувел — Сікве, Мехеле, Ордоґнєс, Сейс — Станкович, Оньєдіка; Форбс, Ванакен, Цоліc — Трезольді

Арсенал: Рая — Вайт, Тімбер, Інкап’є, Льюїс-Скеллі — Нванері, Нергор, Меріно — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі

Арсенал входить у матч безумовним фаворитом — навіть із ослабленою обороною команда Артети значно стабільніша у створенні моментів, контролі м’яча та реалізації. Брюгге, аби претендувати на сенсацію, доведеться зіграти найкращий матч сезону.

прогноз 0:2

Ювентус — Пафос

Середа, 10 грудня, 22:00. Allianz Stadium (Турин). Пряма трансляція на MEGOGO

Ювентус поступово виходить на стабільний рівень: три перемоги, дві нічиї та лише одна поразка за шість останніх зустрічей. Команда впевнено контролює м’яч, створює багато моментів і вдома пропускає мінімум.

Ювентус у Лізі чемпіонів виглядає нестабільно: одна перемога та три нічиї в п’яти зустрічах. Туринці забивають і пропускають порівну, тож далеко не завжди здатні дотиснути суперника.

Пафос підходить до гри без поразок у шести матчах поспіль. Колектив робить ставку на компактність, чітку структуру та максимальну реалізацію моментів. В атаці команда не надто агресивна, але компенсує це дисципліною в обороні та вмінням виривати нічиї там, де інші програють.

Пафос має аналогічний баланс у турнірі, але з меншим атакувальним потенціалом. Натомість команда вражає здатністю уникати поразок.

Можливі склади команд

Ювентус: Ді Грегоріо – Калулу, Келлі, Копмайнерс – Камбʼясо, Локателлі, Тюрам, Костіч – Їлдиз, Консейсао – Джонатан Девід

Пафос: Майкл – Бруно, Лукассен, Давід Луїс, Голдар – Шуньїч, Пепе – Квіна, Драгомір, Оршич – Андерсон Сілва

Ювентус матиме ігрову перевагу та володіння, але Пафос навряд чи розсиплеться під тиском. Гра може стати черговим випробуванням на пробивання глибокого блоку, що вже не раз створювало проблеми туринцям у цьому розіграші турніру. Проте домашня форма Юве та глибина складу дають господарям вагому перевагу.