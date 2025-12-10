Ще одне досягнення для молодого вінгера мюнхенського клубу.
Леннарт Карл, Getty Images
10 грудня 2025, 09:23
Мюнхенська Баварія у матчі основного етапу Ліги чемпіонів розібралася зі Спортінгом (3:1).
У цьому матчі черговим голом відзначився вінгер Баварії Леннарт Карл.
За інформацією Squawka, Карл став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зміг забити у трьох матчах поспіль. На момент матчу йому було 17 років та 290 днів.
До цього Леннарт відзначався у матчах проти Брюгге та Арсеналу.
Цього сезону Карл провів 20 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.