Ліга чемпіонів

Ще одне досягнення для молодого вінгера мюнхенського клубу.

Мюнхенська Баварія у матчі основного етапу Ліги чемпіонів розібралася зі Спортінгом (3:1).

У цьому матчі черговим голом відзначився вінгер Баварії Леннарт Карл.

За інформацією Squawka, Карл став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зміг забити у трьох матчах поспіль. На момент матчу йому було 17 років та 290 днів.

До цього Леннарт відзначався у матчах проти Брюгге та Арсеналу.

Цього сезону Карл провів 20 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.