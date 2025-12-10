Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Монако у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв турецький Галатасарай на власному полі (1:0).

Команда Себастьєна Поконьйолі провела на рівних із суперниками перший тайм, який більше запам’ятався саме гольовими моментами на рахунку "левів".

Проте вже поперерві Монако домінував на футбольному полі й зрештою зумів схилити перевагу за рахунком на власний бік.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Галатасарай у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Монако — Галатасарай 1:0

Гол: Балогун, 68

Монако: Градецькі — Вандерсон, Керер, Салісу, Енріке — Закарія, Камара — Акліуш, Мінаміно (Тезе, 75), Головін (Уаттара, 82) — Балогун (Бірет, 86)

Галатасарай: Чакир (Гювенч, 68) — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Якобс (Ікарді, 79) — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган (Акгюн, 63), Їлмаз — Осімген

Попередження: Бірет — Санчес, Їлмаз