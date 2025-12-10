Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв нідерландський ПСВ на полі суперників (3:2).

Уже в першому таймі команди створили чималу кількість гольових нагод, проте забитими м’ячами відзначались лише по одному разу з кожного боку.

Надолужити цей недолік вони взялись поперерві, коли "матрацники" швидко забезпечили собі два результативних удари, після чого віддали ініціативу суперникам та відбивались. Вийшло майже бездоганно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Атлетіко Мадрид у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСВ — Атлетіко Мадрид 2:3

Голи: Тіл, 10, Пепі, 85 — Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56

ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські (Обіспо, 58), Салах-Еддін — Сайбарі, Жуніор, Верман — Ваннер (Ман, 59), Тіл (Пепі, 73), Дріуш (Перішич, 81)

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Ле Норман, 89), Коке (Грізманн, 76), Барріос, Гонсалес (Галлагер, 69) — Серлот (Альмада, 75), Альварес

Попередження: Сайбарі, Схаутен, Жуніор, Гасеровські — Сімеоне, Барріос, Руджері