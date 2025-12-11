Ліга конференцій

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 11 грудня, розпочавшись о 19:45.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо гостюватиме в італійської Фіорентини.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 11 ГРУДНЯ, 19:45. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ (ІТАЛІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІЛОШ МІЛАНОВИЧ (СЕРБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Очікувано звільнивши Стефано Піолі на початку листопада Фіорентина сподівалася на вирішення кризової ситуації шляхом призначення Паоло Ванолі. Тим не менш, із новим головним тренером флорентійський клуб провів уже п'ять матчів, набравши два очки в Серії А й зазнавши домашньої поразки від афінського АЕКа (0:1) у Лізі конференцій туром раніше.

До невдачі в дуелі з підопічними Марко Ніколича Фіорентина вдома в єврокубках не програвала з травня 2023 року (11В, 5Н). Зважаючи на катастрофічне становище флорентійців у чемпіонаті Італії, де вони йдуть 20-ми, саме той турнір зараз для них значно важливіший, але навіть за таких обставин команда Ванолі навряд чи може дозволити собі ще одну втрату залікових балів у ЛК.

Виїзна поразка від нікосійської Омонії (0:2) у четвертому турі Ліги конференцій виявилася фатальною для вже колишнього керманича Динамо Олександра Шовковського. Із в. о. головного тренера Ігорем Костюком кияни стартували з домашньої невдачі в поєдинку з аутсайдером УПЛ Полтавою (1:2), пізніше впоравшись на виїзді з Кудрівкою (2:1).

Не маючи виїзних успіхів у групах/основних етапах єврокубків із кінця листопада 2018 року Динамо сподіватиметься перервати цю серію, хоча спроможність досягнути цього зараз викликає сумніви. Доля колективу Костюка в боротьбі за вихід до плей-оф ЛК може вирішитися й сьогодні, але, ймовірніше за все, це питання кияни закриють уже наступного тижня, у матчі проти абовянського Ноа в Польщі.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паоло Ванолі, головний тренер Фіорентини: "Потрібен результат, який буде корисним для нашої самооцінки й бойового духу. На цьому ми зосереджені. Я завжди спілкуюся з хлопцями особисто, адже єдність важлива. Маємо підійти до цього матчу націленими на перемогу й кожен, хто вийде на поле, зобов'язаний довести свою спроможність допомогти".

Ігор Костюк, в. о. головного тренера Динамо: "Італійці славляться своєю тактикою, своїм умінням добре переходити з атаки в оборону й назад. Фіорентина — тактично грамотна команда, але майбутня гра все покаже. Звісно, у нас ще залишаються шанси пройти до весняної стадії єврокубка, тож будемо робити все можливе".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Віті — Додо, Мандрагора, Ніколуссі-Кавілья, Ндур, Фортіні — Кін, Джеко

Динамо: Нещерет — Тимчик, Тіаре, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Яцик — Волошин, Герреро, Кабаєв

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

