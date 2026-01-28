Getty Images
28 січня 2026, 22:45
У середині першого тайму заключного туру Ліги чемпіонів ПСЖ — Ньюкасл вінгер парижан Хвіча Кварацхелія зазнав важкої травми.
У центрі поля нападник гостей Ентоні Еланга пішов у небезпечний підкат, затиснувши гомілкостоп Хвічі. За свій фол швед отримав лише жовту картку.
Грузин у супроводі медиків та Хакімі, який у нинішньому сезоні також отримав жахливе пошкодження проти Баварії, покинув поле. Гравця замінив Дезіре Дуе.
Цікаво, що за нетривалий період перебування у грі, Кварацхелія встиг віддати асист на Вітінью.