Ліга чемпіонів

Пресслужба Олімпіакоса повідомила про кадрову втрату перед важливим поєдинком

Нападник пірейського Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук не зможе взяти участь у майбутньому протистоянні з амстердамським Аяксом.

Як інформує пресслужба грецького гранда, українець не потрапив до заявки команди виключно за медичними показниками. У форварда діагностовано травму ноги. На даний момент деталі щодо ступеня серйозності пошкодження та орієнтовних термінів відновлення футболіста не розголошуються.

Команда готуватиметься до зустрічі з нідерландцями без свого українського легіонера. Нагадаємо, перед заключним туром, Ерітролефкі посідають 24 сходинку маючи у своєму активі 8 очок.

Матч 8 туру Ліги чемпіонів Аякс — Олімпіакос розпочнеться о 22:00.