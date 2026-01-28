Ліга чемпіонів

Українці з Бенфіки гратимуть з перших хвилин вирішального матчу лігового етапу ЛЧ.

У рамках восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка зустрінеться з мадридським Реалом.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння: українці з табору "орлів" Георгій Судаков та Анатолій Трубін вийду з перших хвилин, тоді як голкіпер "вершкових" Андрій Лунін традиційно у запасі.

Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Баррейру, Аурснес — Престіанні, Судаков, Шельдеруп — Павлідіс

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Мастантуоно, Мбаппе, Жуніор