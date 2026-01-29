Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Леверкузенський Баєр у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв іспанський Вільярреал на власному полі (3:0).

Команда Каспера Юльманна не мала особливих проблем із суперником, який провалив цей розіграш турніру.

Уже наприкінці першого тайму долю матчу було вирішено другим голом "фармацевтів", після чого вони добили суперників на початку другої половини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — Вільярреал у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баєр Леверкузен — Вільярреал 3:0

Голи: Тілльман, 12, 35, Грімальдо, 57

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Баде — Васкес (Артур, 62), Фернандес, Гарсія (Паласіос, 70), Грімальдо (Тапсоба, 89) — Тілльман, Маза (Поку, 69) — Шик (Кофане, 62).

Вільярреал: Тенас — Наварро, Марін, Вейга, Кардона — Б'юкенен (Мікаутадзе, 46), Комесанья (Алассан Гує, 82), Парті (Лопес, 46), Діатта (Парехо, 65) — Олувасеї, Пепе.

Попередження: Наварро, Марін, Пепе