Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 лютого 2026 року.

Бергамаська Аталанта у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграла дортмундську Боруссію (4:1).

Команді Раффаеле Палладіно після першої гри треба було відігравати два м’ячі відставання, що вона й зробила ще в першому таймі.

А вже на початку другого "Богиня" наблизилась до прямого виходу до наступного раунду, однак суперники її так просто не відпустили.

Проте зрештою божевільні останні секунди компенсованого часу подарували глядачам купу емоцій, а помилка захисту "джмелів" — місце для бергамасків у 1/8 фіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Боруссія Дортмунд у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

*Аталанта — Боруссія Дортмунд 4:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалич, 57, Самарджич, 90+8 (пен) - Адеємі, 75

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Джимсіті, 77), Гін, Колашинац (Аханор, 72) — Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Бернасконі — Самарджич, Залевські (Сулемана, 85) — Скамакка (Крстович, 72)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Джан, Антон, Бенсебаїні — Рюерсон (Коуту, 70), Беллінгем (Адеємі, 70), Нмеча, Свенссон — Баєр (Сілва, 60), Брандт (Чуквуемека, 60) — Гірассі

Попередження: Гін — Бенсебаїні, Джан, Сілва

Шлоттербек, 90+8, Бенсебаїні, 90+8