Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 лютого 2026 року.

Туринський Ювентус у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв турецький Галатасарай (3:2).

Команді Лучано Спаллетті потрібно було відігравати відставання в три м’ячі, початок чого вона поклала наприкінці першого тайму.

Однак одразу поперерві "зебри" залишились у меншості й почало здаватись, що для них дуель завершено.

Проте Юве зробив фантастичний ривок наприкінці основного часу, відзначився ще двічі, перевів гру до овертаймів, після чого змарнував кілька відмінних нагод забрати цю гру, і зрештою безсилий пропустив двічі на контратаках.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Галатасарай у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ювентус — Галатасарай 3:2 (перший матч – 2:5)

Голи: Локателлі, 37 (пен.), Гатті, 70, Маккенні, 82 — Осімген, 105+1, Їлмаз, 119

Ювентус: Перін — Калулу, Келлі, Гатті, Маккенні — К. Тюрам (Аджич, 78), Локателлі, Копмейнерс — Консейсан (Жегрова, 67), Девід (Бога, 67), Їлдиз (Міретті, 103).

Галатасарай: Чакир — Шоллої (Бої, 59), Санчес, Бардакджі, Якобс (Елмали, 87) — Леміна (Ікарді, 87), Торрейра (Сінго, 103) — Ланг (Сане, 59), Сара (Гюндоган, 71), Їлмаз — Осімген.

Попередження: Келлі, Їлдиз — Осімген, Шоллої, Чакир