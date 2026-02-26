Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 лютого 2026 року.
Реал Мадрид — Бенфіка, Getty Images
26 лютого 2026, 09:05
Мадридський Реал у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА вдруге обіграв лісабонську Бенфіку (2:1).
Команда Жозе Моурінью гарним початком гри додала інтриги, проте підопічні Альваро Арбелоа зуміли швидко відновити перевагу.
Надалі ситуація на полі залишалась доволі хиткою, проте "галактікос" зрештою втримались, а під завісу гри піймали суперників на контратаці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Бенфіка у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Реал Мадрид — Бенфіка 2:1 (перший матч – 1:0)
Голи: Чуамені, 16, Вінісіус, 80 — Р. Сілва, 14
Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Асенсіо (Алаба, 77), Каррерас (Гарсія, 90+1) — Вальверде, Чуамені, Камавінга (Мастантуоно, 77) — Гюлер (Паласіос, 84), Г. Гарсія (Пітарч, 84), Вінісіус.
Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Баррейру (Кабрал, 90+1) — Еурснес (Барренечеа, 85), Р. Сілва, Шельдеруп (Іванович, 85) — Павлідіс.
Попередження: Асенсіо — Ріос, Отаменді