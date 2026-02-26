Ліга чемпіонів

Головний тренер ПСЖ прокоментував можливе протистояння з колишнім клубом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке знову висловився про можливих суперників своєї команди в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Парижани зіграли внічию з Монако (2:2) і подолали стиковий раунд плей-оф із загальним рахунком 5:4. Наступним опонентом французького гранда стане або Барселона, або Челсі.

"Зустріч із Барселоною буде для мене особливою в емоційному плані. Ясно, що доведеться нелегко, хто б не дістався. Завжди приємно повертатися додому.

Барселона — чудове місто, а Барса — особливий клуб. Якщо ж нам доведеться їхати в Лондон, ми вже знаємо, що потрібно виправити. Челсі теж дуже сильний", — сказав Луїс Енріке.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, а поєдинки цієї стадії пройдуть 10-11 та 17-18 березня.