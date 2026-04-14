Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 14 квітня та розпочнеться о 22:00.
14 квітня 2026, 08:00
У протистоянні двох іспанських грандів — Атлетіко Мадрид та Барселони — на кону стоїть путівка до півфіналу Ліги чемпіонів. Після сенсаційної перемоги мадридців 2:0 у першому матчі каталонці опинилися перед необхідністю чергової "ремонтади", хоча історія знає чимало випадків, коли "синьо-гранатові" виходили й не з таких складних ситуацій.
ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0
Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне знову довів, що вміє грати великі матчі. У першій зустрічі "матрацники" холоднокровно скористалися чисельною перевагою після вилучення суперника та покарали його двічі — спочатку завдяки розкішному штрафному Хуліана Альвареса, а потім удару Александера Серлота. При цьому мадридці не створили багато моментів, але діяли максимально ефективно — саме те, що так цінує їхній наставник.
Попри поразку від Севільї у чемпіонаті, на цей результат не варто звертати надто велику увагу — Сімеоне провів масштабну ротацію, давши відпочинок основі перед вирішальною грою. До того ж на Метрополітано Атлетіко традиційно сильний: команда регулярно забиває вдома в єврокубках і вже не раз демонструвала здатність доводити такі протистояння до переможного завершення.
Барселона, у свою чергу, має що доводити після домашнього провалу. Команда Гансі Фліка до вилучення Пау Кубарсі виглядала гостріше, але червона картка перевернула гру. Тепер каталонці повинні забивати щонайменше двічі, і їхня атакувальна міць дозволяє на це розраховувати. Перемога 4:1 над Еспаньйолом у дербі лише підтвердила, що з формою в атаці у гостей усе гаразд.
Окрему увагу привертає Ламін Ямаль, який нещодавно став наймолодшим гравцем зі 100 матчами в Ла Лізі, відзначившись голом і двома асистами. Водночас кадрові втрати можуть ускладнити завдання: дискваліфікація Кубарсі та травми кількох гравців змушують Фліка шукати оптимальні рішення в обороні. Втім, досвід таких виконавців, як Левандовські чи Рашфорд, може стати ключовим фактором у спробі камбеку.
З огляду на перший матч, Атлетіко має перевагу, але цей чвертьфінал далекий від завершення. Барселона здатна забити потрібну кількість м’ячів, однак їй необхідно зіграти максимально зібрано в обороні, чого бракувало раніше. Очікується тактична битва: чи зможуть каталонці розкрити оборону господарів, або ж мадридці знову зіграють на результат і використають свої моменти — саме це визначить долю путівки до півфіналу.
На сайті 👑 betking на перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 3.80, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 1.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
Барселоні в цьому протистоянні втрачати нічого, тому чекаємо від "блаугранас" великої активності в атаці. ІТБ 1.5 на користь Барси оцінюється коефіцієнтом 1.48. Варіант із тим, що каталонці заб'ють від 2 до 4 голів, представлений кефом 1.60. На гол Ламіна Ямаля можна поставили з 2.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АТЛЕТІКО МАДРИД : Муссо — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Льоренте, Коке — Сімеоне, Грізманн, Лукман — Хуліан Альварес
Не зіграють: Хіменес, Ганцко, Пубіль
БАРСЕЛОНА : Жоан Гарсія — Кунде, Араухо, Мартін, Канселу — Ерік Гарсія, Педрі — Ямаль, Фермін Лопес, Рашфорд — Левандовські
Не зіграють: Берналь, Крістенсен, Кубарсі, Рафінья
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2
