ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0

Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне знову довів, що вміє грати великі матчі. У першій зустрічі "матрацники" холоднокровно скористалися чисельною перевагою після вилучення суперника та покарали його двічі — спочатку завдяки розкішному штрафному Хуліана Альвареса, а потім удару Александера Серлота. При цьому мадридці не створили багато моментів, але діяли максимально ефективно — саме те, що так цінує їхній наставник.

Попри поразку від Севільї у чемпіонаті, на цей результат не варто звертати надто велику увагу — Сімеоне провів масштабну ротацію, давши відпочинок основі перед вирішальною грою. До того ж на Метрополітано Атлетіко традиційно сильний: команда регулярно забиває вдома в єврокубках і вже не раз демонструвала здатність доводити такі протистояння до переможного завершення.

Барселона, у свою чергу, має що доводити після домашнього провалу. Команда Гансі Фліка до вилучення Пау Кубарсі виглядала гостріше, але червона картка перевернула гру. Тепер каталонці повинні забивати щонайменше двічі, і їхня атакувальна міць дозволяє на це розраховувати. Перемога 4:1 над Еспаньйолом у дербі лише підтвердила, що з формою в атаці у гостей усе гаразд.

Окрему увагу привертає Ламін Ямаль, який нещодавно став наймолодшим гравцем зі 100 матчами в Ла Лізі, відзначившись голом і двома асистами. Водночас кадрові втрати можуть ускладнити завдання: дискваліфікація Кубарсі та травми кількох гравців змушують Фліка шукати оптимальні рішення в обороні. Втім, досвід таких виконавців, як Левандовські чи Рашфорд, може стати ключовим фактором у спробі камбеку.

З огляду на перший матч, Атлетіко має перевагу, але цей чвертьфінал далекий від завершення. Барселона здатна забити потрібну кількість м’ячів, однак їй необхідно зіграти максимально зібрано в обороні, чого бракувало раніше. Очікується тактична битва: чи зможуть каталонці розкрити оборону господарів, або ж мадридці знову зіграють на результат і використають свої моменти — саме це визначить долю путівки до півфіналу.